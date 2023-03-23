У Львівській області призупинили роботу "Пунктів незламності": у чому причина

За необхідності, вони знову відновлять роботу.

У Львівській області вирішили призупинять роботу "Пунктів незламності". Рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і НС через потепління

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

За словами першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика, через покращення погодних умов "Пункти незламності" переведуть у так званий "режим спання". За необхідності, вони відновлять роботу у тих громадах, де буде потреба.

Пункти розпочали розгортали на Львівщині 23 листопада після чергового масованого ракетного удару по території України. Росіяни влучили по підстанції на території області. Без світла залишились понад 1,5 млнлюдей.

Нагадаємо, у Чернівецькій області частину "пунктів незламності" перевели у режим "готові до відкриття". В регіоні продовжує зараз працює 131 пункт.

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