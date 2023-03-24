Різке похолодання на Львівщині: коли очікувати негоду

Синоптики попереджають, що від наступного тижня у Львові та області очікується різке похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, денна температура повітря знизиться приблизно на 10°С, вночі ж позначки термометра опустяться до мінусових значень, також очікуються дощі з мокрим снігом.

У понеділок, 27 березня, буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 10°С – 12°С тепла.

У вівторок, 28 березня, буде хмарно, можливий дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря становити від 1°С до 3°С морозу, а вдень від 2°С до 4°С тепла.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що поки розслаблятися зарано, бо наразі залишається протистояння між зимою і весною. Протягом найближчих кількох днів ймовірні опади змішаної фази саме в західних областях.

Аномальна погода в столиці

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