Во Львове ночью прогремел взрыв: что известно (видео)

Ночью, 26 марта, в 00.02 во Львове произошел мощный взрыв.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"В Рясне-1 произошел взрыв в котельной, взрывом вылетели все окна. Все соответствующие службы на месте", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, взорвался котел. Один человек получил травмы от обломков.

"Оператора в этот момент не было рядом. Он пострадал от обломков стекла, но жив", — добавил Зинкевич.

Напомним, на Волыни взорвалась школьная котельная, здание полностью разрушено.

В Кропивницком взорвался газ в 9-этажке: стукнуло так, что слышали в окрестных селах