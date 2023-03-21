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У Львові чоловік випив чарку алкоголю і в нього розірвався стравохід: що це за рідкісна хвороба

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові чоловік випив чарку алкоголю і в нього розірвався стравохід: що це за рідкісна хвороба

Фото: pixabay.com

Чоловік провів у реанімації 26 днів.

У Львові медики майже місяць рятували чоловіка, у якого після чарки алкоголю розірвався стравохід. У чоловіка діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве. 

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова. 

Медики розповіли, що 49-річному жителю Львова після застілля раптово стало зле. Він блював сім годин та боліло в лівому підребер’ї. Через це чоловіка госпіталізували. 

"Медики відділення невідкладної допомоги зробили пацієнту УЗД внутрішніх органів та рентген грудної клітки. Причини болю не знайшли. У той час йому стало ще гірше. І досвідчені лікарі зрозуміли: скоріше за все у чоловіка розірвався стравохід. Медичною мовою це називається – синдром Бурхаве", - повідомили медики. 

Огляд слизової оболонки стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа підтвердили діагноз медиків. 

"Банкетний стравохід" - так часто називають патологію - це розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю. У лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко. До 50% пацієнтів медикам вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю – основного симптому розриву. Далі – шанси на життя в таких хворих зменшуються. Адже їжа потрапляє у середостіння грудної клітини та починається гнійний процес", - йдеться у повідомленні. 

Медикам вдалось врятувати жителя Львова після двогодинної операції. Чоловік провів у реанімації 26 днів, на 27 - його перевели у відділення хірургії. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

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Дата публікації
Перегляди
472
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