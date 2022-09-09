У Львові вивісили приспущений прапор Великої Британії

Таким чином львів’яни проявили солідарність з народом Британії, який втратив Королеву Єлизавету ІІ.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні перед ратушею приспущено прапор Великої Британії. Це прояв солідарності із народом, який показав приклад надзвичайної підтримки України. Королева Єлизавета назавжди залишиться у нашій пам‘яті", - написав Садовий.

Нагадаємо, королева Єлизавета II пішла з життя 8 вересня у віці 96 років. Вона була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років.

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