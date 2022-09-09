Во Львове вывесили приспущенный флаг Великобритании

Во Львове перед ратушей вывесили приспущенное знамя Великобритании.
Таким образом львовяне проявили солидарность с народом Британии, потерявшим Королеву Елизавету II.
Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Сегодня перед ратушей приспущен флаг Великобритании. Это проявление солидарности с народом, показавшим пример чрезвычайной поддержки Украины. Королева Елизавета навсегда останется в нашей памяти", — написал Садовый.
Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 г., в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет.
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