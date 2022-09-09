Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове вывесили приспущенный флаг Великобритании

Дата публикации
Просмотры
867
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове вывесили приспущенный флаг Великобритании

Фото: facebook/Андрей Садовой

Во Львове перед ратушей вывесили приспущенное знамя Великобритании.

Таким образом львовяне проявили солидарность с народом Британии, потерявшим Королеву Елизавету II.

Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сегодня перед ратушей приспущен флаг Великобритании. Это проявление солидарности с народом, показавшим пример чрезвычайной поддержки Украины. Королева Елизавета навсегда останется в нашей памяти", — написал Садовый.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 г., в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет.

Читайте также:

Смерть Елизаветы II: как британцы чтят память королевы

Смерть Елизаветы II: как британцы чтят память королевы

Похожие темы:

Следующая публикация