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Ухилянт ставав "волонтером": у Львові "благодійник" за 2 тис. доларів відправляв чоловіків за кордон

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Ухилянт ставав "волонтером": у Львові "благодійник" за 2 тис. доларів відправляв чоловіків за кордон

Фото: Прокуратура Львівської області

У Львові директор благодійної організації допомагав ухилянтам виїжджати за кордон.

За свої послуги підозрюваний вимагав 2 тис. доларів.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області. 

За даними слідства, 28-річний директор благодійної організації у Львові за 2 тис. доларів погодився допомогти двом чоловікам виїхати за кордон. Він пообіцяв ухилянтам внести їх до бази даних "Шлях", як водіїв своєї організації, щоб ті під виглядом волонтерів могли покинути Україну. 

© Прокуратура Львівської області
Фото: Прокуратура Львівської області

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання коштів. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

© Прокуратура Львівської області
Фото: Прокуратура Львівської області

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1156
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