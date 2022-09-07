Ухилянт ставав "волонтером": у Львові "благодійник" за 2 тис. доларів відправляв чоловіків за кордон

У Львові директор благодійної організації допомагав ухилянтам виїжджати за кордон.
За свої послуги підозрюваний вимагав 2 тис. доларів.
Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
За даними слідства, 28-річний директор благодійної організації у Львові за 2 тис. доларів погодився допомогти двом чоловікам виїхати за кордон. Він пообіцяв ухилянтам внести їх до бази даних "Шлях", як водіїв своєї організації, щоб ті під виглядом волонтерів могли покинути Україну.
Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання коштів. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).
Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".
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