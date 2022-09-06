Львів'янин за 6 тисяч доларів обіцяв чоловікам переправити їх через кордон: яку схему він вигадав

Чоловік обіцяв "клієнтам" виготовити документи і зробити їх "волонтерами" або "водіями" автобусів пасажирських перевезень.

Житель Львова організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За свої послуги чоловік брав 6 тисяч доларів від "клієнтів".

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний розробив схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. За 6 тисяч доларів США організатор обіцяв чоловіку призовного віку виготовити документи, які б надали йому змогу безперешкодно перетинати держкордон. Мова йшла про виготовлення документів, які б надавали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання чергової частини обумовленої суми - 3 тисячі доларів США.

Чоловіку оголосили про підозру і взяли його під варту.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

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