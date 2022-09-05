До Львова приїхала перша леді Польщі: вона відвідала лікарню та передала сучасний МРТ-апарат (фото)

До Львова у понеділок, 5 вересня, приїхала перша леді Польщі.

Агата Корнгаузер-Дуда відвідала львівську лікарню Святого Луки.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У лікарні Святого Луки, який відвідала Агата Корнгаузер-Дуда, запрацював новий МРТ-апарат, який Україні передав польський уряд.

Фото: facebook/Андрій Садовий

"Тут запрацював новий МРТ-апарат, який нам подарував польський уряд. Це перший висококласний магнітно-резонансний томограф, яким тепер користується комунальна лікарня. Апарат дає змогу проводити повний спектр досліджень у максимально короткий термін", - повідомив Садовий.

Фото: Максим Козицький / Facebook

Максим Козицький додав, що сьогодні МРТ-апарат передав Державний секретар канцелярії Президента Польщі Яцек Шєвера у межах візиту на Львівщину першої леді Республіки Польща Агати Корнгаузер-Дуди.

Фото: Максим Козицький / Facebook

"Пройти обстеження на ньому безкоштовно можуть жителі України з будь-якого куточка нашої держави, які постраждали від війни", - наголосив Козицький.

Фото: Максим Козицький / Facebook

Нагадаємо, у Польщі не будуть стягувати податки з українських біженців.

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