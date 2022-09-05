До Львова приїхала перша леді Польщі: вона відвідала лікарню та передала сучасний МРТ-апарат (фото)

До Львова у понеділок, 5 вересня, приїхала перша леді Польщі.
Агата Корнгаузер-Дуда відвідала львівську лікарню Святого Луки.
Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У лікарні Святого Луки, який відвідала Агата Корнгаузер-Дуда, запрацював новий МРТ-апарат, який Україні передав польський уряд.
"Тут запрацював новий МРТ-апарат, який нам подарував польський уряд. Це перший висококласний магнітно-резонансний томограф, яким тепер користується комунальна лікарня. Апарат дає змогу проводити повний спектр досліджень у максимально короткий термін", - повідомив Садовий.
Максим Козицький додав, що сьогодні МРТ-апарат передав Державний секретар канцелярії Президента Польщі Яцек Шєвера у межах візиту на Львівщину першої леді Республіки Польща Агати Корнгаузер-Дуди.
"Пройти обстеження на ньому безкоштовно можуть жителі України з будь-якого куточка нашої держави, які постраждали від війни", - наголосив Козицький.
Нагадаємо, у Польщі не будуть стягувати податки з українських біженців.
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