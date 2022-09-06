У Львові дві жінки вкрали у школярки телефон під час уроку фізкультури: фото

Одна із крадійок пропхала руку в огороджувальну сітку і витягла телефон школярки під час уроку фізкультури на території школи.

У Львові дві жінки вкрали телефон в учениці на території школи. Після крадіжки жінки втекли, але їх оперативно вдалося розшукати.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

"Учора, близько 14:00 години, до львівських патрульних звернувся вчитель з фізичного виховання та класна керівничка середньої школи, що на вулиці Сяйво, та повідомили про крадіжку. Під час уроку фізичного виховання дві підозрілі жінки поцупили мобільний телефон в учениці. На камерах спостереження зафіксовано, як одна із підозрюваних пропхала руку в огороджувальну сітку і витягла телефон школярки. Після скоєного жінки пішли з території школи", - йдеться у повідомленні.

Охоронці порядку почали обстежувати прилеглі території. Неподалік школи патрульні виявили двох осіб, які були схожі за описом. Ними виявилися 39-річна львів’янка та 44-річна, раніше судима за крадіжку, мешканка Львівщини.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

"Жінки помітно нервували. В одної з них виявили мобільний телефон, який належав учениці. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, які надалі встановлюватимуть всі обставини цієї події", - розповіли у патрульній поліції.

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