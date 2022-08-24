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У Львові та Києві арештовано приміщення готелів, які належать російському підприємству

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У Львові та Києві арештовано приміщення готелів, які належать російському підприємству

Фото: УНІАН

Вирішується питання про передавання арештованого майна в управління АРМА.

За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн.    

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробили офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Нагадаємо, в Україні суд арештував майно підприємства, що належить росіянину.

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