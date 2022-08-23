8 років чекала на "звільнення" від України, але втекла на Львівщину: СБУ затримала фанатку Путіна

У Львівській області СБУ затримала жительку Донеччини, яка підтримувала війну Росії проти України.

Зрадниця "8 років чекала на звільнення від України", але коли прийшли "визволителі" - втекла до Львівської області.

Про це повідомили в СБУ у Львівській області та у прокуратурі Львівської області.

Жителька Донеччини підтримувала війну проти власного народу. Вонаву соціальних мережах поширювала кремлівську пропаганду, вихваляла дії окупантів, зокрема Іловайську трагедію, та підтримувала диктатора Путіна. Також вона закликала до припинення існування держави Україна.

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

"На початку серпня кремлівська шанувальниця прибула на Львівщину, де і переховувалася від своїх "російських визволителів" (сама ж вона родом з Донецької області). Оперативники спецслужби миттєво встановили місцеперебування зловмисниці та в ході невідкладних слідчих дій затримали жінку на місці", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Зловмисниці вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України. Обрано запобіжний захід - тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 744 тис грн.

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Нагадаємо, СБУ затримала агента спецслужб РФ.

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