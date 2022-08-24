Во Львове и Киеве арестованы помещения гостиниц, принадлежащих российскому предприятию

Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

По ходатайству Галицкой окружной прокуратуры Львова суд арестовал помещение двух гостиниц в центре Львова и Киева, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ. Общая площадь арестованного имущества – 30 тыс. кв. Стоимость – почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн грн.

По данным следствия, должностные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом, получив контрольный пакет акций сети гостиниц.

Напомним, в Украине суд арестовал имущество принадлежащего россиянину предприятия.

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