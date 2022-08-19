Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не для армії, а для власної кишені: у Львівській області викрили схему продажу ввезених для ЗСУ авто

Дата публікації
Перегляди
913
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
фото / СБУ у Львівські області / ©
фото / СБУ у Львівські області / ©
фото / СБУ у Львівські області / ©
фото / СБУ у Львівські області / ©

Ділки із Запоріжжя намагалися збагатитися на понад 450 тис грн, продаючи автомобілі, яких завезли до України під виглядом допомоги для ЗСУ.

На Львівщині Служба безпеки України викрила схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу. Незаконну схему заробітку на території Львівської області організували декілька мешканців Запоріжжя.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали задля власного збагачення.

Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію.

Так, за цією схемою зловмисники намагалися організувати продаж 3-х автівок, загальна вартість яких становила - 12 300 доларів США.

Проте СБУ затримала основного фігуранта оборудки під час отримання другої частини виплати –  8 400 доларів.

Усім учасникам схеми готують повідомлення про підозри.

Зараз правоохоронці намагаються встановити усі обставин функціонування оборудки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
913
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація