У Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша: перші подробиці

У Львові завершилася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Зустріч відбувалася у закритому від представників ЗМІ режимі у палаці Потоцьких.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Зазначається, перемовини між Зеленським, Ердоганом та Гетеррешем тривали 40 хвилин. На зустрічі також була присутня турецька делегація: голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, голова Національної розвідувальної організації (MİT) Туреччини Хакан Фідан та прессекретар президента Ібрагім Калин.

Від української сторони поки немає заяви щодо зустрічі.

Нагадаємо, перед цим український президент у Львові зустрічався окремо із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Під час перемовин із президентом Туреччини лідери двох країн обговорили:

можливість удосконалення зернової ініціативи,

ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ,

масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України,

питання оборонної взаємодії.

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова

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