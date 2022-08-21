Сімейна трагедія: на Львівщині чоловік вбив зятя та вчинив самогубство (фото)

В одному з сіл Самбірського району Львівської області знайшли мертвими двох чоловіків.

Слідство встановило, що 74-річний чоловік вбив свого 46-річного зятя та вчинив самогубство.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, зранку, 21 серпня, між зятем та тестем стався конфлікт. Після чого старший чоловік з рушниці розстріляв молодшого, а потім пішов до своєї кімнати та вчинив самогубство.

На місці події працювали слідчі. Причини сімейної трагедії встановлюються.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою самогубство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік вбив рідну матір.

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