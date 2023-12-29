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Львів атакували безпілотники: що відомо про "прильоти"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Львів атакували безпілотники: що відомо про "прильоти"

Львів. / Фото: Associated Press

Виникла пожежа на місці удару.

У п'ятницю, 29 грудня, російська окупаційна армія вдарила по Львову безпілотниками. Сталося влучання.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Попередньою інформацією, понад 10 "Шахедів" атакували Львівщину". Дякуємо за роботу та захист силам ППО", йдеться у повідомленні

За словами мера, сталося займання на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Наразі на місці працюють оперативні служби.  Інформації про жертв немає, наголосив Садовий.

До слова, раніше очільник Львова заявив, що відомо про два "прильоти"  у місті.

Нагадаємо, під час тривоги у Львові пролунали вибухи. Мер Андрій Садовий повідомив про влучання та пожежу. 

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