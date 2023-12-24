Подробиці вибухів у Львові та робота ППО на Хмельниччині: головні новини ночі 24 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Кількість жертв вибуху у Львові сягнула трьох осіб Читати далі –>
- У Львові на місці вибуху працює понад 50 рятувальників - ДСНС Читати далі –>
- У Хмельницькій області спрацювала ППО: деталі Читати далі –>
- На Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники Читати далі –>
- Унаслідок ворожих обстрілів Херсона постраждало семеро людей, з них одна дитина Читати далі –>
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