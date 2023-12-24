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Подробиці вибухів у Львові та робота ППО на Хмельниччині: головні новини ночі 24 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
396
Час на прочитання
1 хв
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Подробиці вибухів у Львові та робота ППО на Хмельниччині: головні новини ночі 24 грудня 2023 року

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Кількість жертв вибуху у Львові сягнула трьох осіб Читати далі –>
  • У Львові на місці вибуху працює понад 50 рятувальників - ДСНС Читати далі –>
  • У Хмельницькій області спрацювала ППО: деталі Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники Читати далі –>
  • Унаслідок ворожих обстрілів Херсона постраждало семеро людей, з них одна дитина Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
396
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