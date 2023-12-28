У Львівській області чоловік зґвалтував в укритті хлопця

У Винниках Львівської області 39-річний чоловік зґвалтував 16-річного хлопця у бомбосховищі. У суді він не визнав провину, однак Личаківський районний суд Львова, дослідивши усі докази, призначив йому дев’ять років тюрми.

Про це пише ZAXID.net з посиланням на вирок суду.

Випадок стався у липні 2022 року у Винниках, що під Львовом. На той час 38-річний чоловік ремонтував бомбосховище на вул. Лісній, ввечері, 13 липня, до нього прийшли місцеві підлітки, щоб допомогти. Чоловік наливав їм спиртне та заманив одного з хлопців (на той час йому було 16 років) до бомбосховища, де вступив з ним у статеві відносини, попри спротив підлітка.

У суді неповнолітній розповів, що чоловік сказав, щоб він пішов з ним до бомбосховища, зачинив двері, змусив роздягнутись та вчиняв дії сексуального характеру. Прийшовши додому, хлопець розповів усе матері.

Інші хлопці підтверджували, що чоловік жартував на сексуальні теми, до всіх чіплявся і хотів, щоб його хтось поцілував.

У суді обвинувачений свою провину не визнав та заявив, що того вечора до нього прийшли підлітки, вони сиділи у наметі біля бомбосховища та пили пиво, згодом стріляли по порожніх бляшанках з пневматичного пістолета, який належить обвинуваченому. Один з хлопців начебто сказав, що того дня вони "курили траву". Обвинувачуваний стверджує, що після цього пішов до бомбосховища, де заснув. Стверджує, що не вчиняв насильницьких дій щодо неповнолітнього.

Щодо знайденого у його телефоні інтимних відео та переписок з іншими чоловіками заперечив, сказав, що телефоном могли користуватись інші люди, бо у бомбосховищі немає Інтернету, і йому про це нічого не відомо.

Суддя визнав 39-річного чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітнього хлопця. Зловмисникові призначили дев’ять років ув’язнення. У чоловіка вилучили два пістолети.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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