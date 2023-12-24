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У Львові на місці вибуху працює понад 50 рятувальників - ДСНС

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Львові на місці вибуху працює понад 50 рятувальників - ДСНС

До проведення робіт з ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 12 одиниць спецтехніки / Фото: t.me/dsns_telegram

Рятувальні роботи на місці вибуху у будинку тривають.

Рятувальники продовжують роботу у м. Львів (оновлено станом на 00:00 24 грудня 2023 року).

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

На місці події надзвичайники виявили 1 загиблу жінку та з-під завалів вивільнили тіла двох загиблих чоловіків.

До проведення робіт з ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 12 одиниць спецтехніки та 53 осіб особового складу. 

Роботи на місці події тривають. 

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух у приватному будинку і уточнив, що постраждалих дітей та жінок доставили в лікарню з опіками. За його словами, їхній стан неважкий. 

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Дата публікації
Перегляди
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