У Львові на місці вибуху працює понад 50 рятувальників - ДСНС

Рятувальні роботи на місці вибуху у будинку тривають.

Рятувальники продовжують роботу у м. Львів (оновлено станом на 00:00 24 грудня 2023 року).

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

На місці події надзвичайники виявили 1 загиблу жінку та з-під завалів вивільнили тіла двох загиблих чоловіків.

До проведення робіт з ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 12 одиниць спецтехніки та 53 осіб особового складу.

Роботи на місці події тривають.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух у приватному будинку і уточнив, що постраждалих дітей та жінок доставили в лікарню з опіками. За його словами, їхній стан неважкий.

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