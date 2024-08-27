У Львові заборонили використовувати коней у каретному бізнесі

Причиною заборони став черговий випадок жорстокого поводження з тваринами, коли кінь впав просто посеред вулиці.

Щойно на виконкомі у Львові заборонили використання коней та поні у центральній частині міста, допоки робоча група напрацьовуватиме пропозиції діяльності кінних карет у місті.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Перше засідання робочої групи відбудеться сьогодні ввечері, 27 серпня.

Нагадаємо, Організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals закликала голову Львівської міської громади Андрія Садового та міську раду зупинити експлуатацію коней і заборонити каретний бізнес. Причиною став черговий випадок жорстокого поводження з тваринами. Вчора, 26 серпня 2024 року, у центрі Львова впав кінь. Жінка, що керує твариною, привела її до тями і вже за кілька хвилин змусила везти пасажирів у кареті.

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