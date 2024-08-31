У Львові зросте ціна за проїзд у міському транспорті: хто платитиме більше

У Львові від 1 вересня вартість поїздки у громадському транспорті при оплаті готівкою зросте на 5 гривень — до 25 гривень. Однак, для 81% пасажирів тариф не зміниться.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Для жителів, які купують паперовий квиток у водія, поїздка коштуватиме 25 грн. Ця зміна торкнеться лише 19% від усіх пасажирів громадського транспорту — саме стільки людей зараз розраховуються готівкою", — розповіли у мерії.

Зазначається, що для 81% пасажирів, які валідують та оплачують проїзд безготівково, його вартість залишається незмінною: 13 грн — оплатою загальною ЛеоКарт, 6,5 грн – оплатою студентською ЛеоКарт та 15 грн — оплатою банківською карткою чи пристроєм з NFC.

Крім того, для власників транспортних карток доступні безоплатні пересадки, що здешевлює вартість найдешевшої поїздки ще в 2-4 рази.

"Впровадження безоплатних пересадок — це ще один вагомий аргумент на користь безготівкових поїздок з ЛеоКарт. І водночас додаткова можливість заощаджувати ще більше. Адже за всі поїздки, завалідовані в межах 40 хвилин, пасажир оплачує як за одну – 13 грн з загальною ЛеоКарт чи 6,5 грн зі студентською ЛеоКарт", — додали у міськраді.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про нову систему оплати проїзду у столичних приватних маршрутках і чи варто очікувати здорожчення вартості проїзду в маршрутних таксі Києва.

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