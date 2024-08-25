У Львові водій на переході збив людей: чоловік загинув на місці

У Львові водій кросовера збив двох людей на пішохідному переході. Одна людина загинула, інша з травмами перебуває у лікарні.

Про це повідомили у поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, 81-річний житель Львова, здійснив наїзд на пішоходів, 51-річну львів’янку та 70-річного львів’янина, які переходили дорогу через пішохідний перехід.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Львівщині, водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку. Дівчинка загинула на місці.

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