На Львівщині через вибух гранати загинув чоловік

В одному із сіл Львівського району через вибух гранати загинув 37-річний чоловік.

Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, вибух стався у гаражному приміщенні на території приватного домогосподарства в одному з сіл Львівського району. Поліцейським повідомили про вибух близько опівночі.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки та інші фахівці. Загиблий – 37-річний місцевий мешканець, на тілі якого були виявлені численні уламкові поранення, які й стали причиною смерті. Також попередньо встановлено, що травми чоловік дістав внаслідок вибуху гранати. Інших потерпілих немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" ККУ та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, у Луцьку невідомі кинули гранату в людей. Поліція встановила особу правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Луцького району.

Граната біля дитсадка!

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