Біля Львова мама та троє дітей отруїлись чадним газом, їх госпіталізували

Діти у стані легкого ступеня отруєння.
У неділю, 21 листопада, у місті Винники, що поблизу Львова, у приватному житловому будинку отруїлися чадним газом четверо людей - з них троє - діти. Подія сталась о 19:30 на вул. Сопілки.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Трьох дітей віком 15, 13 та 9 років у стані легкого ступеня отруєння доправили до лікарні.
Як пише ZAXID.NET, отруїлися газом мама, двоє її доньок - 9 років та 15 років і 13-річний син.
Аварійна бригада "Львівгазу" тимчасово припинили подачу газу до будинку, а причину отруєння встановлюють фахівці.
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