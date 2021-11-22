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Біля Львова мама та троє дітей отруїлись чадним газом, їх госпіталізували

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Біля Львова мама та троє дітей отруїлись чадним газом, їх госпіталізували

pixabay.com

Діти у стані легкого ступеня отруєння.

У неділю, 21 листопада, у місті Винники, що поблизу Львова, у приватному житловому будинку отруїлися чадним газом четверо людей - з них троє - діти. Подія сталась о 19:30 на вул. Сопілки.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА. 

Трьох дітей віком 15, 13 та 9 років у стані легкого ступеня отруєння доправили до лікарні.

Як пише ZAXID.NET, отруїлися газом мама, двоє її доньок - 9 років та 15 років і  13-річний син.

Аварійна бригада "Львівгазу" тимчасово припинили подачу газу до будинку, а причину отруєння встановлюють фахівці.

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