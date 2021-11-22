Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від коронавірусу

Пункт щеплення для безхатьків запрацює 26 листопада.
У Львові міська влада вирішила розгорнути пункт вакцинації від коронавірусу для безпритульних людей. Він працюватиме у Центрі обліку та нічного перебування безхатьків, на вул. Кирилівській, 3а.
Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, роботу пункту планують запустити наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.
"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з безпритульними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - розповів в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.
За словами чиновника, волонтери впродовж тижня інформуватимуть безхатьків про можливість зробити щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, на Закарпатті відкрили перший в Україні анонімний пункт щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.