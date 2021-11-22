Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від коронавірусу

Пункт щеплення для безхатьків запрацює 26 листопада.

У Львові міська влада вирішила розгорнути пункт вакцинації від коронавірусу для безпритульних людей. Він працюватиме у Центрі обліку та нічного перебування безхатьків, на вул. Кирилівській, 3а.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, роботу пункту планують запустити наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з безпритульними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - розповів в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

За словами чиновника, волонтери впродовж тижня інформуватимуть безхатьків про можливість зробити щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили перший в Україні анонімний пункт щеплень.

На Закарпатті відкрили перший анонімний пункт щеплень | Новини України