У Львові помітили суперкар Ferrari за пів мільйона доларів (фото)

Вулиці Львова вразила поява Ferrari 812 Superfast. Суперкар, який коштує більше ніж 500 000 доларів

У Львові з'явилися чутки про можливу появу Ferrari 812 Superfast — потужного і елегантного суперкара, який став новим флагманом італійського бренду. Цей автомобіль був представлений у 2017 році на Женевському автосалоні і змінив попередню модель F12berlinetta, започаткувавши нову еру для Ferrari.

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Ferrari 812 Superfast оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12, який розвиває 800 кінських сил. Завдяки цьому суперкар може розганятися до 100 км/год всього за 2,9 секунди, а його максимальна швидкість складає 340 км/год. Це робить його найшвидшим серійним автомобілем Ferrari з атмосферним двигуном.

Ціна на Ferrari 812 Superfast на момент його дебюту була близько 300 000 доларів, але в залежності від комплектації та додаткових опцій вона могла досягати 500 000 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було названо найшвидші гіперкари.

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