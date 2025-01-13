Во Львове заметили суперкар Ferrari за полмиллиона долларов (фото)

Во Львове появились слухи о возможном появлении Ferrari 812 Superfast – мощного и элегантного суперкара, ставшего новым флагманом итальянского бренда. Этот автомобиль был представлен в 2017 году на Женевском автосалоне и сменил предыдущую модель F12berlinetta, положив начало новой эре для Ferrari.

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Ferrari 812 Superfast оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, развивающим 800 лошадиных сил. Благодаря этому суперкар может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч. Это делает его самым быстрым серийным автомобилем Ferrari с атмосферным двигателем.

Цена на Ferrari 812 Superfast на момент его дебюта была около 300 000 долларов, но в зависимости от комплектации и дополнительных опций она могла достигать 500 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые быстрые гиперкары.

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