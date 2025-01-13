Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове заметили суперкар Ferrari за полмиллиона долларов (фото)

Во Львове заметили суперкар Ferrari за полмиллиона долларов (фото)

Ferrari 812 Superfast/Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Улицы Львова поразило появление Ferrari 812 Superfast. Суперкар, который стоит более 500 000 долларов

Во Львове появились слухи о возможном появлении Ferrari 812 Superfast – мощного и элегантного суперкара, ставшего новым флагманом итальянского бренда. Этот автомобиль был представлен в 2017 году на Женевском автосалоне и сменил предыдущую модель F12berlinetta, положив начало новой эре для Ferrari.

Фото опубликовал пользователь Инстаграм.

Ferrari 812 Superfast оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, развивающим 800 лошадиных сил. Благодаря этому суперкар может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч. Это делает его самым быстрым серийным автомобилем Ferrari с атмосферным двигателем.

Цена на Ferrari 812 Superfast на момент его дебюта была около 300 000 долларов, но в зависимости от комплектации и дополнительных опций она могла достигать 500 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые быстрые гиперкары.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация