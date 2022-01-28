У Львові підготували план дій на випадок повномасштабного вторгнення: що він передбачає

У Львові підготували план дій на випадок повномасштабного вторгнення: що він передбачає

Програма, яка передбачає навчання основ бойової і домедичної підготовки, розрахована на 2022-2024 роки.

У мерії Львова підготували план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.

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Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Програма національного спротиву розрахована на 2022-2024 роки і передбачає:

навчання мешканців Львівської міської територіальної громади;

співпрацю з батальйонами, які розташовані на території львівської громади;

розвиток інфраструктури.

Програму напрацювали працівники міської ради спільно із представниками територіальної оборони Львівщини.

"Перше – це навчання населення з основ бойових навичок та домедичної допомоги та інших навиків, які необхідні для якісної організації територіальної оборони. Друге – це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів, які будуть працювати на території міста і області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури, як територіальної оборони на території львівської громади", - розповіла керівниця справами виконавчого комітету ЛМР Наталія Алєксєєва.

Цю програму розглядатимуть депутати на сесії міської ради 4 лютого.

"У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни. Маємо достатньо якісний кадровий склад керівництва територіальної оборони області і, думаю, до четверга – а ми цю програму маємо розглядати на сесії міської ради, ми вже отримаємо розуміння з точки зору нашої підтримки у матеріально-технічному забезпеченні, щоб ми могли чітко прописати, яке потрібне фінансування хоча би на цей рік. Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну", - сказав мер Львова Андрій Садовий.

Командир територіальної оборони Львівщини, підполковник Валерій Курко зазначив, що під його керівництвом сформують окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова.

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