Во Львове подготовили план действий на случай полномасштабного вторжения: что он предполагает

Программа, предусматривающая обучение основам боевой и домедицинской подготовки, рассчитана на 2022-2024 годы.
В мэрии Львова подготовили план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.
Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.
Программа национального сопротивления рассчитана на 2022-2024 годы и предусматривает:
- обучение жителей Львовской городской территориальной общины;
- сотрудничество с батальонами, расположенными на территории львовской общины;
- развитие инфраструктуры.
Программу наработали сотрудники городского совета вместе с представителями территориальной обороны Львовщины.
"Первое – это обучение населения основ боевых навыков и домедицинской помощи и других навыков, которые необходимы для качественной организации территориальной обороны. Второе – это непосредственное сотрудничество и поддержка материально-технического обеспечения и содействия работе батальонов, которые будут работать на территории города и области. Третий блок касается развития инфраструктуры как территориальной обороны на территории львовской общины", — рассказала управляющая делами исполнительного комитета ЛГС Наталья Алексеева.
Эту программу будут рассматривать депутаты на сессии городского совета 4 февраля.
"В Швейцарии, Израиле каждый гражданин владеет стрелковым оружием и умеет оказывать домедицинскую помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны. Есть достаточно качественный кадровый состав руководства территориальной обороны области и, думаю, что до четверга – а мы эту программу должны рассматривать на сессии городского совета, мы уже получим понимание с точки зрения нашей поддержки в материально-техническом обеспечении, чтобы мы могли четко прописать, какое нужное финансирование хотя бы на этот год. Наша задача максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну", — сказал мэр Львова Андрей Садовый.
Командир территориальной обороны Львовщины, подполковник Валерий Курко отметил, что под его руководством сформируют отдельную бригаду, которая будет в составе территориальной обороны города Львова.
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