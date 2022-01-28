Переламані ноги та забій мозку: у Львові медики врятували двох братиків, яких на тротуарі збив водій (фото)

Наступного тижня дітей планують виписати додому.
У Львові медики врятували 9-річного Андрійка та 5-річного Владислава, яких у Самборі разом із батьками на тротуарі збив 20-річний водій.
Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.
Дітей до лікарні госпіталізували у неділю, 23 січня. Владик мав важкий забій головного мозку, а його старший братик Андрійко - перелом обох ніг. Тоді для потерпілих медики просили здати кров.
"Андрійка уже прооперували. Ушкоджені кістки йому стабілізували за допомогою спеціальних імплантів, тобто виконали металоостеосинтез. Нині лікарі спостерігають позитивну динаміку. Якщо все буде добре, за місяць він зможе ходити самостійно. Стан Владика теж поліпшився. Він приймає препарати для покращення мозкового живлення та поки перебуватиме у гіпсі", - йдеться у повідомленні.
Лікарі наголосили, що вже наступного тижня дітей планують виписати додому.
Нагадаємо:
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У Самборі Львівської області 20-річний водій за кермом вилетів на тротуар і збив чоловіка, дружину та двох їхніх синів 9 та 5 років.
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