П'яний львів'янин виїхав на зустрічну, врізався в стовп і перекинувся: в ДТП загинула його пасажирка

П'яний львів'янин виїхав на зустрічну, врізався в стовп і перекинувся: в ДТП загинула його пасажирка

43-річна львів’янка від отриманих травм загинула на місці події.

Сьогодні, 28 січня, о 02:15 у Львові п'яний 42-річний місцевий житель на автомобілі "Опель Вектра" не впорався з керуванням, в результаті чого загинула його пасажирка - 43-річна львів’янка. Смертельна ДТП сталась на вулиці Тракт Глинянський.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Вектра", 42-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, в’їхав у стовп та огорожу, після чого автомобіль перекинувся", - повідомили у пресслужбі поліції області.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 43-річна львів’янка, від отриманих травм загинула на місці події. Водія з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Правоохоронці встановили, що на момент ДТП водій "Опеля" перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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