У Львові спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях колишнього винзаводу

У Львові спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях колишнього винзаводу

Понад 40 вогнеборців ліквідовують пожежу.

Сьогодні, 28 січня, у Львові сталася масштабна пожежа у складській будівлі колишнього винзаводу.

Як повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області, повідомлення про займання на вул. Волинській пожежники отримали о 14:05.

"Пожежа виникла на другому поверсі двохповерхової складської будівлі. До місця події виїхали вогнеборці за підвищеним номером виклику. Роботи, щодо ліквідації пожежі тривають", - йдеться у повідмоленні.

Пожежу намагаються погасити 43 вогнеборці за допомогою 10 одиниць спецтехніки.

Управління ДСНС у Львівській області

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