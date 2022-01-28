Задушили рушником і пограбували: 27-річні дівчина та хлопець вбили пенсіонерку у Львівській області

Задушили рушником і пограбували: 27-річні дівчина та хлопець вбили пенсіонерку у Львівській області

За скоєне дівчині загрожує до восьми років за ґратами, а її спільнику - довічне ув'язення.

27-річні хлопець та дівчина вбили 79-річну жінку, мешканку міста Стебник Львівської області. Тіло пенсіонерки знайшла у будинку 25 січня племінниця загиблої і звернулася до поліції.

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Як повідомили у поліції області, на тілі загиблої правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. На обличчі були гематоми, окрім того, на шиї потерпілої був зав’язаний рушник. Як в подальшому встановили медики, причиною смерті жінки стала асфіксія (удушення).

Поліція встановила, що до вбивства пенсіонерки причетні жителька Борислава та мешканець Харківської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Обидвом по 27 років.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

"23 січня пообіді зловмисники прийшли до будинку під приводом продажу меду. Доки чоловік розмовляв з господинею, його спільниця непомітно пройшла до кімнати та почала шукати гроші. Проте власниця помешкання помітила це та стала випроваджувати непрошених гостей. Тоді зловмисник кілька разів вдарив її в обличчя, зв’язав руки, а рот зав’язав рушником, щоб не кричала. Заволодівши незначною сумою коштів та мобільним телефоном, нападники втекли, а їх жертву за кілька днів племінниця виявила мертвою", - розповіли у поліції.

Зловмисників вже розшукали. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

За скоєне затриманій жительці Борислава загрожує до восьми років позбавлення волі за розбій, а її спільникові, мешканцеві Харківської області – довічне позбавлення волі за умисне вбивство.

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