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У Львівській області знайшли труп чоловіка на залізничних коліях

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У Львівській області знайшли труп чоловіка на залізничних коліях

Фото: pixabay.com

Як попередньо встановили правоохоронці, на станції чоловік впав з перону на колії.

У середу, 26 жовтня, на одній із станцій залізничного перегону "Львів-Мостиська" на коліях було виявлено труп чоловіка.

Як повідомили у поліції Львівщини, повідомлення про труп чоловіка вони отримали близько 5:30 ранку.

"На місці події працювали співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 52-річний місцевий мешканець. Також попередьно встановлено, що чоловік загинув внаслідок наїзду потяга, впавши з перону на колії", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Луцьку потяг збив чоловіка. Травмованого госпіталізували до реанімації.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
383
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