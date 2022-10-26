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За 5 тис. доларів міг "відкосити" від армії: у Львові затримали двох "громадських активістів"

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За 5 тис. доларів міг "відкосити" від армії: у Львові затримали двох "громадських активістів"

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Підозрюваних затримали під час отримання частини хабаря.

У Львові поліція затримала двох керівників громадських організацій. "Активісти" за 5 тис. доларів обіцяли чоловіку виготовити довідку про непридатність до військової служби. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

За даними слідства, керівники двох громадських організацій пообіцяли чоловіку за 5 тис. доларів виготовити документи про те, що він непридатний до військової служби. У подальшому ухилянт міг би виїхати за кордон. Підозрюваних затримали 25 жовтня під час отримання частини хабаря. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

"Наразі обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів", - триває слідство. 

Як в Україні затримують зловмисників, які заробляють на ухилянтах 

Від початку запровадження воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Проте від перших днів ухилянти намагаються втекти з України: вони перевдягаються у жіночий одяг, купують фальшиві довідки та намагаються втекти з України. На цьому непогано заробляють шахраї, які пропонують чоловікам свої "послуги". 

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Раніше у Львові затримали працівницю міської ради. Її підозрюють у тому, що вона за 1300 доларів допомагала чоловікам тікати за кордон.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
484
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