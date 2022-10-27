45-річний педофіл у Львові розбещував 9-річну дівчинку і знімав її в порно: його відправили за ґрати

На Львівщині засудили до 9 років ув'язнення 45-літнього уродженця Яворівського району за виготовлення дитячої порнографії та розбещення 9-річної дівчинки.

Про це повідомили у пресслужі Львівської обласної прокуратури.

"Впродовж січня-лютого цього року засуджений перебував у квартирі своєї знайомої у Львові. Час від часу він залишався один на один із 9-річною дівчинкою. Цілком усвідомлюючи, що поряд малолітня особа, він фотографував її на мобільний телефон "у відверто сексуальній поведінці із оголенням". Такі зображення – це дитяча порнографія", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що обвинувачений систематично вчиняв щодо дівчинки розпусні дії і водночас робив фото- та відео на камеру.

Суд підтримав позицію прокурора та засудив педофіла до 9 років позбавлення волі.

Розбещення дітей в Україні

У Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який передягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії відносно дитини.

Ще одного 55-річного чоловіка, жителя Івано-Франківська, судитимуть за розбещення 4-річної доньки, яку він ще й знімав у порнографії.

Також під Києвом затримали чоловіка, який розбещував шестирічну дівчинку. 37-річний збоченець оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії.

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