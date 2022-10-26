Купили закинуту ферму та наводять порядок: на Львівщині переселенці самі зводять собі будинки

Люди кажуть, що їм на заході України безпечніше та більше не хочуть повертатись назад.

Вимушені переселенці на Львівщині почали самотужки будувати собі житло. Купили закинуту ферму і землю поруч з озерами, що висохли, - і тепер усе приводять до ладу. Будинок для майже сотні людей зводять із технічних конопель.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Каркасний будинок з коноплі, гектар землі, ферма та озера - саме таким бачать своє екопоселення вимушені переселенці. Але до цього ще чимало роботи

Ідея екопоселення з'явилася у Євгена Мойсеєва. Чоловік має свою ІТ-компанію, в якій до війни навчав дітей з малозабезпечених родин. Коли почалися обстріли Київщини, він спочатку евакуював родину, а потім допоміг виїхати ще 2 000 людей. Чимало з них лишилися в гуртожитку на Львівщині.

"Ми почали шукати місце, де нам працювати, 170 людей живе, родини сім’ї, діти", - каже ініціатор поселення Євген Мойсеєв.

Так і купили цю територію біля Львова. Вона була недоглянута, заросла із закинутою будівлею та обмілілими озерами. Переселенці вивезли звідси майже півсотні машин сміття. Привели до ладу водойми, запустили в них рибу, облаштували городи і купили тварин на ферму.

"Чоловіки займаються будівництвом дому, а ми вирощуємо овочі на зиму: огірки, помідори, капуста, буряк, морква, кукурудза", - каже переселенка з Краматорська Настя Боцманова.

А тепер взялися зводити будинок на 28 кімнат. У 26-річного Олександра з Краматорська жодного будівельного досвіду. Натомість шалене бажання мати своє житло, адже на Львівщину евакуювався разом з дружиною та семимісячною донькою.

"Це дуже гарна ініціатива. Є такі люди в яких взагалі немає ніякого будинку, де йдуть бойові дії. То для них буде таке житло, маленька кімната, але буде", - каже переселенець з Краматорська Олександр Стрючков.

Як тільки війна завершиться, Олександр хоче повернутися до рідного міста. Але серед переселенців чимало тих, кому вже нікуди вертатися.

"У нас є люди з Маріуполя, з Сєверодонецька, люди які по три рази переїжджали і вони не планують повертатися. У них є така віра, шо тут на заході спокійніше", - каже Євген Мойсеєв.

Житло зводять з коноплі, розповідає власник будівельної компанія, яка безкоштовно надає переселенцям матеріали і навчає потрібним технологіям .

Гроші на облаштування еко-поселення допомагають знайти партнери Євгена з-за кордону

"В Америці їздять по фермерах, бізнесменах збирають гроші. В нас є бюджет 500 тисяч, які нам треба. Сюди ми вклали 100 тисяч, нам треба ще 400 тисяч", - каже Євген Мойсеєв.

До зими переселенці планують завершити будівництво і одразу після цього - запускати крафтове виробництво. Продавати сир, молоко та м’ясо, щоб розвивати ферму та заробляти.

Як живуть переселенці в Україні

У Волинській області завдяки шведським меценатам вдалось збудувати містечко для понад 150 внутрішніх переселенців. Загалом тут житимуть 300 осіб, а це понад 50 українських сімей, які втратили житло через повномасштабне вторгнення Росії.

Також на Буковині переселенців селять у приватні будинки, в яких ніхто не живе. Люди, які втратили домівки, радіють прихистку та кажуть, що місцеві до них дуже добре ставляться.

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