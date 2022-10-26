Відключення світла у Львівській області: оприлюднено графіки знеструмлення в містах та селах

У графіках можна знайти своє місто, помешкання, день та приблизний час вимкнення світла.
У Львівській області створили графіки аварійних відключень світла за групами. Тепер жителі Львівщини можуть дізнатися, до якої групи належить їхнє помешкання і приблизний час відключень у конкретний день.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Графіки аварійних відключень світла можна дізнатись на сайті "Львівобленерго" тут. Зараз сторінка працює у тестовому режимі, інформацію постійно доповнюють.
Фахівці "Львівобленерго" поділили територію області на 4 групи. За інформацією енергорозподільної компанії, у кожній групі відключення триватиме 4 години.
День та час відключень кожної групи можна побачити внизу.
Графік населених пунктів та адрес за групами:
Попередньо, цей графік запровадили до кінця тижня.
"Але графік аварійних відключень запроваджують не планомірно. Лише тоді, коли надходить розпорядження НЕК "Укренерго". Це залежить від оперативної ситуації в енергосистемі України. Ситуація динамічна, тому рекомендую стежити за оновленнями на офіційному сайті "Львівобленерго", - зазначив Козицький.
Через велику кількість відвідувачів у роботі сайту можуть бути перебої. В такому разі можна телефонувати до кол-центру:
- 0-800-30-15-68
- 067-333-15-68
- 050-460-15-68
- 093-170-15-68
- 093-170-15-68
Знеструмлення на Львівщині
У Львові та області у вівторок, 25 жовтня, запровадили вимушені відключення електроенергії.
Причиною цього стали масовані ракетні обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які розпочалися 10 жовтня. Через атаки РФ в Україні ївиникли проблеми з енергетичною системою. В частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електроенергію.
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