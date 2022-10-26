Відключення світла у Львівській області: оприлюднено графіки знеструмлення в містах та селах

У графіках можна знайти своє місто, помешкання, день та приблизний час вимкнення світла.

У Львівській області створили графіки аварійних відключень світла за групами. Тепер жителі Львівщини можуть дізнатися, до якої групи належить їхнє помешкання і приблизний час відключень у конкретний день.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Графіки аварійних відключень світла можна дізнатись на сайті "Львівобленерго" тут. Зараз сторінка працює у тестовому режимі, інформацію постійно доповнюють.

Фахівці "Львівобленерго" поділили територію області на 4 групи. За інформацією енергорозподільної компанії, у кожній групі відключення триватиме 4 години.

День та час відключень кожної групи можна побачити внизу.



Графік населених пунктів та адрес за групами:

1 група – тут;

2 група – тут;

3 група – тут ;

; 4 група – тут.

Попередньо, цей графік запровадили до кінця тижня.

"Але графік аварійних відключень запроваджують не планомірно. Лише тоді, коли надходить розпорядження НЕК "Укренерго". Це залежить від оперативної ситуації в енергосистемі України. Ситуація динамічна, тому рекомендую стежити за оновленнями на офіційному сайті "Львівобленерго", - зазначив Козицький.

Через велику кількість відвідувачів у роботі сайту можуть бути перебої. В такому разі можна телефонувати до кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

Знеструмлення на Львівщині

У Львові та області у вівторок, 25 жовтня, запровадили вимушені відключення електроенергії.

Причиною цього стали масовані ракетні обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які розпочалися 10 жовтня. Через атаки РФ в Україні ївиникли проблеми з енергетичною системою. В частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електроенергію.

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