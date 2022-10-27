Во Львовской области нашли труп мужчины на железнодорожных путях

Как предварительно установили правоохранители, на станции мужчина упал с перрона на пути.

В среду, 26 октября, на одной из станций железнодорожного перегона "Львов-Мостиска" на путях был обнаружен труп мужчины.

Как сообщили в полиции Львовщины, сообщения о трупе мужчины они получили около 5:30 утра.

"На месте происшествия работали сотрудники Яворовского районного отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 52-летний местный житель. Также предварительно установлено, что мужчина погиб в результате наезда поезда, упав с перрона на пути", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Луцке поезд сбил мужчину. Травмированного человека госпитализировали в реанимацию.

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