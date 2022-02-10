У Львівській області під час риболовлі потонув чоловік

У Львівській області під час риболовлі потонув чоловік

Рятувальники дістали тіло з водойми.

Під час риболовлі у селі Дроговиж на озері загинув 81-річний рибалка. На місце інциденту прибули рятувальники, які почали шукати чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

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“Рятувальним відділенням 19 державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та оперативною групою Стрийського РУ проводились роботи по пошуку тіла за допомогою човна. Тіло без ознак життя витягнуто на берег та передано працівникам поліції”, - йдеться у повідомленні відомства.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

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Нагадаємо, під Миколаєвом 43-річний чоловік провалився під лід і не зміг вибратися. Його побачили випадкові перехожі. Однак йти на допомогу не ризикнули - відстань до берега була понад 300 метрів.

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