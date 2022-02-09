На Львівщині рідкісний кіт лісовий прийшов до села: з'явилося відео

Тварину повернули до лісу.
До села Либохора Львівської області прийшов рідкісний кіт лісовий. Тварина зазвичай уникає контактів з людьми, проте через засніжену зиму він може селитись поблизу населених пунктів.
Про це повідомили в Національному природньому парку "Бойківщина".
Жителі села та науковці провели рятувальну операцію, щоб повернути кота лісового до його домівки. Вони спочатку виловили тварину, а потім випустили її до лісу.
"Лісовий кіт – це дрібний хижак занесений до Червоної книги України, що нагадує всім знайому домашню кішку. Але досвідчений біолог і мисливець побачить малопомітні риси, що відрізняють пухнатого домочадця від здичавілого родича. В Україні цього виду налічується понад 300-400 особин", - йдеться у повідомленні.
Науковці зазначають, що зазвичай кіт лісовий уникає контактів з людьми, проте під час холодних зим може селитись біля сіл.
"Лісовий кіт у найкращому випадку може ловити гризунів, а може і полювати на домашню птицю", - наголосили в нацпарку.
Нагадаємо, у Національному природньому парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів дикого кота. Тварина дуже обережна: вона виходить із сховку лише вночі та уникає зустрічі з людьми.
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