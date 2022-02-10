Во Львовской области во время рыбалки утонул мужчина

Во Львовской области во время рыбалки утонул мужчина

Спасатели извлекли тело из водоема.

Во время рыбалки в деревне Дроговиж на озере погиб 81-летний рыбак. На место инцидента прибыли спасатели, которые начали искать мужчину.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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“Спасательным отделением 19 государственной пожарно-спасательной части Николаева и оперативной группой Стрыйского РУ проводились работы по поиску тела с помощью лодки. Тело без признаков жизни вытянуто на берег и передано работникам полиции”, — говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.

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Напомним, под Николаевом 43-летний мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Его увидели случайные прохожие. Однако идти на помощь не рискнули – расстояние до берега было более 300 метров.

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