Обіцяв високу зарплату і безкоштовне житло: у Львові затримали іноземця, який вербував українок в секс-рабство

Чоловік завербував 5 дівчат для роботи повіями за кордоном.
У Львові затримали іноземця, який завербував 5 українок в секс-рабство. Чоловік обіцяв дівчатам високі зарплати у Європі, безкоштовне проживання, харчування та охорону.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, 35-річний громадянин Німеччини завербував п’ятьох молодих жінок віком від 20 до 28 років для роботи повіями у Західній Європі. Він пропонував їм зарплату 12-15 тис. євро на місяць, безкоштовне житло та харчування. Також іноземець переконував дівчат, що у них буде охорона.
Підозрюваного затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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