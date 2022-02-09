Обіцяв високу зарплату і безкоштовне житло: у Львові затримали іноземця, який вербував українок в секс-рабство

Обіцяв високу зарплату і безкоштовне житло: у Львові затримали іноземця, який вербував українок в секс-рабство

Чоловік завербував 5 дівчат для роботи повіями за кордоном.

У Львові затримали іноземця, який завербував 5 українок в секс-рабство. Чоловік обіцяв дівчатам високі зарплати у Європі, безкоштовне проживання, харчування та охорону.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, 35-річний громадянин Німеччини завербував п’ятьох молодих жінок віком від 20 до 28 років для роботи повіями у Західній Європі. Він пропонував їм зарплату 12-15 тис. євро на місяць, безкоштовне житло та харчування. Також іноземець переконував дівчат, що у них буде охорона.

Підозрюваного затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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