Отримав вирок суду через пробірки: у Львівській області чоловік пограбував лікарню

Отримав вирок суду через пробірки: у Львівській області чоловік пограбував лікарню

Чоловіка засудили до 2 років іспитового терміну.

У м. Стебник Дрогобицького району Львівської області чоловік обікрав лікарню. Він поцупив стерилізаційну коробку, в якій були пробірки.

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Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

На суді підозрюваний розповів, що він 18 грудня проходив біля вхідних дверей реанімаційного відділення Стебницької міської лікарні. Там на столі стояла стерилізаційна коробка з пробірками, що він вкрав. Награбоване чоловік планував здати на металобрухт. Проте згодом він все повернув медичній установі. Лікарня збитки оцінила в 536 грн.

Суд визнав чоловіка за ч. 2 ст. 185 КК України. Його засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим.

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