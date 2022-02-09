Займався сексом із неповнолітньою: на Львівщині суд відпустив на волю багатодітного батька за "позитивну характеристику"

На суді підозрюваний провину визнав.

У Львівській області засудили чоловіка, який займався сексом з дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років. Суд визнав чоловіка винним, проте відпустив на волю, оскільки в нього була "позитивна характеристика і він розкаявся у вчиненому".

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік у травні 2019 року зайнявся сексом з неповнолітньою дівчиною. Водночас він знав про вік дитини, проте його це не зупинило. У матеріалах суду вказано, що статевий акт був добровільним. Крім того чоловік є одруженим та виховує трьох неповнолітніх дітей.

На суді підозрюваний провину визнав. Суддя врахував те, що підозрюваний розкаявся, його сімейний стан та позитивну характеристику і вирішив не відправляти його до в'язниці.

"Суд, враховуючи те, що обвинувачений за місцем проживання характеризуються позитивно, щиро покаявся у вчиненому, раніше не судимий, під диспансерним та консультативним наглядом у нарколога та психіатра не перебуває, приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства", - йдеться у матеріалах справи.

Чоловіка засудили до 2 років обмеження волі. Проте суддя замінив це на 1 рік іспитового терміну. Також він повинен заплатити 4040 гривень витрат за проведення експертизи

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