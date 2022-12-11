У Львівській області чоловіка переїхали одразу дві автівки

Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі "Київ-Чоп" в одному з сіл Стрийського району.

Про це повідомли у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 23-річний житель міста Сколе, скоїв наїзд на пішохода - місцевого мешканця віком 48 років. Після наїзду чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де він потрапив під колеса вантажівки Volvo з напівпричепом.

Від отриманих травм пішохід помер на місці події. Також попередньо встановлено, що він переходив проїзну частину у невстановленому місці.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася ДТП - загинув водій, а також двоє дітей.

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