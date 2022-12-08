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Автівка злетіла у кювет: на Львівщині у моторошній ДТП загинула дитина (відео)

Автівка злетіла у кювет: на Львівщині у моторошній ДТП загинула дитина (відео)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

34-річна водійка Skoda Roomster спричинила смертельну ДТП.

На трасі "Червоноград-Белз" 34-річна водійка легковика Skoda Roomster з’їхала в кювет і перекинулася. У ДТП загинула 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою авто.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними поліції, водійка іномарки, мешканка одного з сіл району, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини та з’їхала в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. В автомобілі перебували троє дітей. Одна з них – 12-річна дівчинка загинула на місці події, інші діти отримали травми і були доправлені до лікарні.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Раніше стало відомо, що в Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя.

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