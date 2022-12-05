Пересадили тканини зі спини на кінцівку, аби врятувати ногу: львівські лікарі прооперували жительку Бахмута

Пацієнтку врятували від ампутації. Вона зможе ходити.

У Львові хірурги врятували 40-річну Оксану Лук’янець з Бахмута, прооперувавши її. В липні її ледь живою відкопали з 5-метрової вирви, що утворилася від прильоту російської ракети.

Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

"До лікарні Дніпра Оксану доправили у вкрай важкому стані: уламкові поранення правої легені, печінки, обширні рани лівого плеча, відкритий перелом обох ніг та правої руки. Одинадцять днів за її життя боролися в реанімації. Щойно стан вдалося стабілізувати, евакуаційним потягом Оксану доправили до Національного реабілітаційного центру “Незламні” Першого медоб’єднання Львова", - розповіли медики.

Фото: скріншот відео UNBROKEN Ukraine

Жінка мужньо витримала 10 хірургічних втручань перед найважливішою - реконструктивною операцією "free flap".

Під час операції медики використали клаптик шкіри з донорськими судинами як трансплантат.

Хірург центру "Незламні" Гнат Герич спільно з відомою британською реконструктивною хірургинею з Оксфордської клініки Сарою Такер взяли клапоть найширшого м'яза спини та пересадили його на травмовану ділянку ноги Оксани, зшиваючи найменші судини.

Операція тривала 12 годин і завершилася успішно. Хірурги закрили оголену кістку. Нині пересаджена ділянка тканин добре приживається, кровопостачання теж відновлюється.

Як повідомили лікарі, такі технології дозволяють зберегти кінцівки, обличчя, органи та частини тіла, запобігають ампутаціям кінцівок та суттєво покращують якість життя пацієнтів з воєнною травмою.

"Нині можемо сказати напевне: пересаджений м‘яз прижився. Кінцівку врятовано. І хоча попереду на Оксану чекають ще декілька операцій на кістці, вона точно зможе ходити своїми ногами", - зазначили медики.

Попереду в жінки ще декілька операцій на кістці.

Напередодні у Львові успішно прооперувалли 36-річну жительку Миколаївського району із загадковою хворобою, що спричинила деформацію її пальців рук та ніг.

Також львівські лікарі зробили операцію на стегні 11-річній дівчинці Вікторії під час відключення світла внаслідок масованих ударів Росії.

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