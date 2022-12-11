Во Львовской области мужчину переехали сразу два автомобиля

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев-Чоп" в одном из сел Стрыйского района.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW, 23-летний житель города Сколе, совершил наезд на пешехода — местного жителя в возрасте 48 лет. После наезда мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса грузовика Volvo с полуприцепом.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Также установлено, что он переходил проезжую часть в неустановленном месте.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП — погиб водитель, а также двое детей.
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